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Заявления шойгу о современной ПВО россии – блеф, считают в ISW
Заявления шойгу о современной ПВО россии — блеф, считают в ISWhttps://racurs.ua/n181223-zayavleniya-shoygu-o-sovremennoy-pvo-rossii-blef-schitaut-v-isw.htmlРакурс
Міністр оборони росії сергій шойгу на колегії військового відомства заявив про намір збільшити чисельність російських сил ППО.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що одним із пріоритетів розвитку Повітряно-космічних сил росії є створення більшої кількості підрозділів із сучасними системами ППО.
шойгу зазначив, що у 2023 році російські війська планують сформувати нову зенітну ракетну бригаду спеціального призначення, зенітний ракетний полк із більш сучасними системами С-350 та полк військово-транспортної авіації, а також завершити модернізацію систем ППО міста Москви.
Утім, російські військові навряд чи зможуть створити такі сили протягом кількох років, не кажучи вже про кінець 2023 року, вважають в ISW.
Російська оборонна промисловість історично стикалася з багаторічними затримками у створенні передових систем ППО, навіть до запровадження жорстких санкцій.
Формування нових російських підрозділів ППО та повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової могутності росії в Україні цього року, вважають експерти.
Заява Шойгу, ймовірно, покликана запевнити російський народ у тому, що Міністерство оборони продовжує розвивати російські збройні сили та нівелювати сприйняття російських військових невдач в Україні.
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