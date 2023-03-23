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Ракурс
Аналітики ISW стверджують, що росія навряд чи зможе збільшити чисельність сил ППО за короткий термін

Заяви шойгу про сучасну ППО росії — блеф, вважають в ISW

23 бер 2023, 08:26
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Міністр оборони росії сергій шойгу на колегії військового відомства заявив про намір збільшити чисельність російських сил ППО.





Експерти Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що одним із пріоритетів розвитку Повітряно-космічних сил росії є створення більшої кількості підрозділів із сучасними системами ППО.

шойгу зазначив, що у 2023 році російські війська планують сформувати нову зенітну ракетну бригаду спеціального призначення, зенітний ракетний полк із більш сучасними системами С-350 та полк військово-транспортної авіації, а також завершити модернізацію систем ППО міста Москви.

Утім, російські військові навряд чи зможуть створити такі сили протягом кількох років, не кажучи вже про кінець 2023 року, вважають в ISW.

Російська оборонна промисловість історично стикалася з багаторічними затримками у створенні передових систем ППО, навіть до запровадження жорстких санкцій.

Формування нових російських підрозділів ППО та повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової могутності росії в Україні цього року, вважають експерти.

Заява Шойгу, ймовірно, покликана запевнити російський народ у тому, що Міністерство оборони продовжує розвивати російські збройні сили та нівелювати сприйняття російських військових невдач в Україні.

Джерело: Ракурс


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