В оккупированном Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского

https://racurs.ua/n181224-v-okkupirovannom-melitopole-vzorvali-kollaboranta-policeyskogo-video.html

Ракурс

В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, повідомляє мер Іван Федоров.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що уранці 23 березня спрацював саморобний вибуховий пристрій поблизу пожежної частини. Від вибуху постраждав так званий поліцейський.

Після ранкового вибуху у поки що окупованому Мелітополі орки не на жарт заметушилися. Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва — біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій, — написав Федоров.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, що пожежники метушаться навколо кросовера. Ймовірно, саме у ньому й ліквідували чергового колаборанта.

14 березня у центрі окупованого росіянами Мелітополя також пролунав сильний вибух, підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача, який організував перевезення найманців «Вагнера» і ЗС рф до лінії фронту у Запорізькій області.