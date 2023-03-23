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Ракурс
В оккупированном Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского

В оккупированном Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)

23 мар 2023, 08:35
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В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, повідомляє мер Іван Федоров.





Місцеві телеграм-канали повідомляють, що уранці 23 березня спрацював саморобний вибуховий пристрій поблизу пожежної частини. Від вибуху постраждав так званий поліцейський.

Після ранкового вибуху у поки що окупованому Мелітополі орки не на жарт заметушилися. Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва — біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій, — написав Федоров.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, що пожежники метушаться навколо кросовера. Ймовірно, саме у ньому й ліквідували чергового колаборанта.

14 березня у центрі окупованого росіянами Мелітополя також пролунав сильний вибух, підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача, який організував перевезення найманців «Вагнера» і ЗС рф до лінії фронту у Запорізькій області.

Источник: Ракурс


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