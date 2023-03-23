Компенсация за удары рф - в Раде объяснили, кому и сколько положено

https://racurs.ua/n181227-kompensaciya-za-udary-rf-v-rade-obyasnili-komu-i-skolko-polojeno.html

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20 березня Верховна Рада підтримала законопроект «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України» (№ 7353).

У Національному агентстві України з питань державної служби розповіли, що ракетні удари російської армії по державних установах, будівлях органів місцевого самоврядування, лікарням, залізничних вузлах, інших об'єктах критичної інфраструктури, а також терор щодо представників української влади на окупованих територіях часто призводять до каліцтва або загибелі публічних службовців та інших працівників критичної інфраструктури.

Законопроект, ухвалений Радою, встановлює відповідним категоріям працівників одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, розмір якої залежить від групи отриманої інвалідності, а саме:

особам з інвалідністю I групи — 800 тис. грн;

особам з інвалідністю II групи — 500 тис. грн;

особам з інвалідністю IIІ групи — 200 тис. грн;

у разі загибелі (смерті) людини, її родина отримає від держави 1 млн грн.

Порядок призначення і виплати зазначеної одноразової грошової допомоги визначить Кабмін.

Виплачуватимуть таку допомогу з коштів держбюджету, з наступним її відшкодуванням державою-агресором шляхом стягнення сум відповідно до принципів і норм міжнародного права.