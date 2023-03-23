Митрополит Лебедь просит сторонников УПЦ МП защищать монахов Киево-Печерской лавры (ВИДЕО)

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Навіть після припинення договору оренди ченці УПЦ МП не можуть виселитися з Києво-Печерської лаври. Вони не залишать територію лаври після 29 березня, пообіцяв митрополит Павло (Лебідь), який є намісником монастиря УПЦ МП

Нам дали два тижні — до 29 березня — щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати", — йдеться у зверненні Павла.

Лебідь також звернувся до вірян і заявив про «їхній обов’язок захищати святиню», назвавши Православну церкву України — «політичною партією».

Багато хто звинувачує, що ми здаємо обитель без бою. Приходьте, подивіться, це ваш обов’язок — захищати свою святиню разом з нами, — заявив Лебідь.

Він також апелює до президента України, який не прийняв делегацію Синоду УПЦ МП.

Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод — ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо — я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми й серця людини, — додав представник УПЦ Московського патріархату.

У спільній заяві лідерів цієї церкви — Онуфрія, Паші Мерседеса, Луки Запорізького та інших підсанкційних священників — йдеться, що влада намагається «всебічно залякати, умовити на якийсь „компроміс“ і, в результаті, просто знищити».

У своєму зверненні Синод також дуже часто згадує війну, спільну мету «збереження України», необхідність братерства та єднання.

Показово, що про це все московські попи почали переживати зараз, коли їх намагаються вимести з Лаври.