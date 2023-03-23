Воздушные силы Украины объяснили, почему нуждаются именно в западной авиации

https://racurs.ua/n181244-vozdushnye-sily-ukrainy-obyasnili-pochemu-nujdautsya-imenno-v-zapadnoy-aviacii.html

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Повітряні сили пояснили потреби України, коментуючи постійні публікації західних ЗМІ про різну авіацію для ЗСУ.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, потреба українських Повітряних сил в бойовій авіації давно відома і навіть була прописана у «Візії» Повітряних сил ще задовго до повномасштабного вторгнення росії. Пріоритет — взяття на озброєння західних літаків четвертого покоління «плюс», які пройшли глибоку модернізацію.

Він зазначив виданню «Ліга»:

Не наголошуючи на конкретному типі літака, Україні потрібна саме західна авіаційна платформа, для застосування сучасного озброєння — високоточних коригованих авіабомб, крилатих ракет, керованих авіаційних ракет класу «повітря-повітря» та «повітря-поверхня».

22 березня Ігнат спростував інформацію французьких журналістів про те, що українські льотчики нібито проходять навчання у Франції на винищувачах Mirage 2000.

Він наголосив, що тисячі українських військовослужбовців, у тому числі і з Повітряних сил ЗСУ, зараз проходять навчання у різних країнах світу, і це є «типовим явищем».

А конкретно у Франції проходили курси авіанавідників, курси виживання та інші, але «про навчання льотного складу поки немає жодної мови».

Водночас речник Повітряних сил сказав, що різні держави-партнери пропонують Україні майданчики для ймовірного потенційного навчання льотчиків у майбутньому.

Раніше спікер ПС ЗСУ розповідав, що засоби ППО призначені для захисту більш локальних і стаціонарних об'єктів — військові аеродроми, критична інфраструктура, урядові будівлі й так далі. А літаки, які володіють оперативністю і мобільністю — більш основна частина ППО, ніж зенітно-ракетні комплекси.