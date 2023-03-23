Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Генштаб показал скорость работы пушки в руках воинов ВСУ

Генштаб показал скорость работы пушки в руках воинов ВСУ (ВИДЕО)

23 мар 2023, 15:55
999

Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні оприлюднив інтерв’ю та ексклюзивне відео з бойових виїздів екіпажу гармати.





Ми, як привиди… — розповідає про життя на передовій командир гармати на псевдо Зайка, який вважає, що його екіпаж найшвидший у дивізіоні.

Він зауважив, що машині перебувають четверо військових:

  • командир розрахунку;

  • навідник;

  • заряджаючий;

  • механік-водій.

Всі чітко знають свою роботу. Я лише контролюю і даю наказ. Дивлюся на годинник, засікаю, — розповідає офіцер.

Зі слів командира, екіпаж може здійснити постріл за 17−25 секунд, що є дуже хорошим показником.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров