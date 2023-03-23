Генштаб показал скорость работы пушки в руках воинов ВСУ

https://racurs.ua/n181245-genshtab-pokazal-skorost-raboty-pushki-v-rukah-voinov-vsu-video.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні оприлюднив інтерв’ю та ексклюзивне відео з бойових виїздів екіпажу гармати.

Ми, як привиди… — розповідає про життя на передовій командир гармати на псевдо Зайка, який вважає, що його екіпаж найшвидший у дивізіоні.

Він зауважив, що машині перебувають четверо військових:

командир розрахунку;

навідник;

заряджаючий;

механік-водій.

Всі чітко знають свою роботу. Я лише контролюю і даю наказ. Дивлюся на годинник, засікаю, — розповідає офіцер.

Зі слів командира, екіпаж може здійснити постріл за 17−25 секунд, що є дуже хорошим показником.