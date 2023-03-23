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Генштаб показав швидкість роботи гармати в руках воїнів ЗСУ
Генштаб показав швидкість роботи гармати в руках воїнів ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181245-genshtab-pokazav-shvydkist-roboty-garmaty-v-rukah-voyiniv-zsu-video.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні оприлюднив інтерв’ю та ексклюзивне відео з бойових виїздів екіпажу гармати.
Ми, як привиди… — розповідає про життя на передовій командир гармати на псевдо Зайка, який вважає, що його екіпаж найшвидший у дивізіоні.
Він зауважив, що машині перебувають четверо військових:
командир розрахунку;
навідник;
заряджаючий;
механік-водій.
Всі чітко знають свою роботу. Я лише контролюю і даю наказ. Дивлюся на годинник, засікаю, — розповідає офіцер.
Зі слів командира, екіпаж може здійснити постріл за 17−25 секунд, що є дуже хорошим показником.
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