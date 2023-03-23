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Ракурс
Терроборона Харьковщины испепелила военную технику рф

Терроборона Харьковщины испепелила военную технику рф (ВИДЕО)

23 мар 2023, 17:40
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Військовослужбовці з 228-го Окремого батальйону 127-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України вистежили та знищили військову техніку окупаційної армії росії на Харківщині.





Відеозапис роботи захисників України оприлюднила прес-служба батальйону у Фейсбуці.

На деокупованих територіях тривають військові роботи! Рашисти продовжують натиск, здійснюючи обстріли зі своїх позицій, але усе буде знищено! Наші хлопці з 228-го Окремого батальйону 127-ї Окремої бригади сил ТрО цілодобово захищають та влучно зачищають нашу рідну землю! Слава Україні! — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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