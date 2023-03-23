Три группы вагнеровцев ликвидировали воины ССО под Бахмутом

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Ракурс

Оператори безпілотників Сил спеціальних операцій «Азов-Харків» зафіксували в районі Бахмута три групи вагнерівців по 10 бойовиків кожна. Про це повідомила прес-служба ССО «Азов-Харків».

Групи були розсіяні артилерійським вогнем, внаслідок чого шестеро загинули, 12 були поранені, решта втекли, — йдеться у повідомленні.