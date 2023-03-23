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Ракурс
В Киеве исчезла площадь Льва Толстого и еще 15 российских названий - детали

В Киеве исчезла площадь Льва Толстого и еще 15 российских названий — детали

23 мар 2023, 22:50
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Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала 16 вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.





У Києві з’явилися вулиці Українських Героїв і Гетьмана Скоропадського, — вказав Кличко.

Зокрема, були перейменовані:

  • вулиця Льва Толстого — вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;

  • площа Льва Толстого — площа Українських Героїв;

  • бульвар Перова — проспект Воскресенський;

  • проспект Визволителів — проспект Георгія Нарбута (український художник, автор перших українських державних знаків — банкнот і поштових марок);

  • проспект Юрія Гагаріна — проспект Леоніда Каденюка;

  • вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця Олександри Екстер (українська художниця-авангардистка);

  • вулиця Суздальська — вулиця Олекси Гірника (український дисидент, політв’язень, Герой України. 21 січня 1978 року спалив себе біля могили Тараса Шевченка на знак протесту проти русифікації України).

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об'єктів.

Источник: Ракурс


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