У Києві зникла площа Льва Толстого й ще 15 російських назв - деталі

https://racurs.ua/ua/n181264-u-kyievi-znykla-ploscha-lva-tolstogo-y-sche-15-rosiyskyh-nazv-detali.html

Ракурс

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала 16 вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Києві з’явилися вулиці Українських Героїв і Гетьмана Скоропадського, — вказав Кличко.

Зокрема, були перейменовані:

вулиця Льва Толстого — вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;

площа Льва Толстого — площа Українських Героїв;

бульвар Перова — проспект Воскресенський;

проспект Визволителів — проспект Георгія Нарбута (український художник, автор перших українських державних знаків — банкнот і поштових марок);

проспект Юрія Гагаріна — проспект Леоніда Каденюка;

вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця Олександри Екстер (українська художниця-авангардистка);

вулиця Суздальська — вулиця Олекси Гірника (український дисидент, політв’язень, Герой України. 21 січня 1978 року спалив себе біля могили Тараса Шевченка на знак протесту проти русифікації України).

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об'єктів.