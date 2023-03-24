Арестованы «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн — СБУhttps://racurs.ua/n181270-arestovany-skrytye-aktivy-suprugi-medvedchuka-bolee-chem-na-440-mln-grn-sbu.htmlРакурс
СБУ повідомляє про арешт чергових активів дружини одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
Загальна вартість арештованих активів становить понад 440 млн грн, повідомляє прес-центр спецслужби.
Зазначається, що рішення суду, ухвалене за матеріалами СБУ, стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“ ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.
Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів, — наголошують в СБУ. — Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.
Раніше, наприкінці лютого, було також арештовано майно Марченко на понад 5,6 млрд грн.
Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), — зазначають в СБУ. — Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.