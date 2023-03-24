Виктор Медведчук и Оксана Марченко, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n181270-arestovany-skrytye-aktivy-suprugi-medvedchuka-bolee-chem-na-440-mln-grn-sbu.html

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СБУ повідомляє про арешт чергових активів дружини одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Загальна вартість арештованих активів становить понад 440 млн грн, повідомляє прес-центр спецслужби.

Зазначається, що рішення суду, ухвалене за матеріалами СБУ, стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“ ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів, — наголошують в СБУ. — Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

Раніше, наприкінці лютого, було також арештовано майно Марченко на понад 5,6 млрд грн.