Жительница Волыни пыталась продать 11-месячного мальчика, фото: Полиция Волынской области

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На Волині правоохоронці викрили 26-річну місцеву жительку, яка за 30 тис. дол. США продала 11-місячного хлопчика.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного дня після пологів віддала.

Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати — без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення, — зазначають у відомстві.

У прес-службі поліції Волинської області зазначають, що жінка спочатку турбувалась про немовля, переховуючи від сторонніх очей, але згодом, аби покращити своє матеріальне становище, почала підшукувати осіб, охочих придбати немовля — в результаті відповідна інформація потрапила до правоохоронців.

Затримали жінку 23 березня 2023 року у Луцьку — під час передачі дитини покупцю. Їй повідомлено про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Дитину вилучили й вона наразі перебуває у лікарняному закладі.