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Родители от вас отказались - Оккупанты врали депортированным из Херсона украинским детям

Родители от вас отказались — Оккупанты врали депортированным из Херсона украинским детям (ВИДЕО)

23 мар 2023, 11:55
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Депортовані російськими окупантами діти з Херсонщини, яких вдалось повернути до України, розповіли про те, як їм вдалося повернутися.





Журналіст Тетяна Попова опублікувала фрагмент розмови з хлопчиком, якого повернули додому.

У таборі дітей били, кидали у підвали, погано годували. Вони розповідають, що їм погрожували псковським інтернатом, говорили, що від них відмовились батьки, били металевими палицями, а за вигуки «Слава Україні» «кудись забирали».

За словами хлопчика, бив їх якийсь Астахов, який «відповідає за безпеку».

Росіяни також розповідали дітям, що звільнення Херсона — це не правда, і вони назавжди залишаться «дітьми росії».

Українських дітей планували відвезти у Псков — спочатку в інтернат, а згодом на усиновлення. Росіяни запевняли дітей, що від них відмовилися батьки.

Источник: Ракурс


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