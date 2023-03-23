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Били за вигуки "Слава Україні" - Депортовані окупантами діти з Херсонщини розповіли про своє визволення

Батьки від вас відмовилися — Росіяни брехали депортованим з Херсона українським дітям (ВІДЕО)

23 бер 2023, 11:55
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Депортовані російськими окупантами діти з Херсонщини, яких вдалось повернути до України, розповіли про те, як їм вдалося повернутися.





Журналіст Тетяна Попова опублікувала фрагмент розмови з хлопчиком, якого повернули додому.

У таборі дітей били, кидали у підвали, погано годували. Вони розповідають, що їм погрожували псковським інтернатом, говорили, що від них відмовились батьки, били металевими палицями, а за вигуки «Слава Україні» «кудись забирали».

За словами хлопчика, бив їх якийсь Астахов, який «відповідає за безпеку».

Росіяни також розповідали дітям, що звільнення Херсона — це не правда, і вони назавжди залишаться «дітьми росії».

Українських дітей планували відвезти у Псков — спочатку в інтернат, а згодом на усиновлення. Росіяни запевняли дітей, що від них відмовилися батьки.

Джерело: Ракурс


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