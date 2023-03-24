Родители отказываются вывозить детей из ада Бахмута

https://racurs.ua/n181279-roditeli-otkazyvautsya-vyvozit-detey-iz-ada-bahmuta.html

Ракурс

У Бахмуті, де тривають бойові дії, все ще залишаються люди з дітьми, які відмовляються покидати місто.

Бахмут — місто, яке на 24 лютого 2022 року нараховувало близько 84 тисяч жителів. Зараз, за нашими підрахунками — менш як 3,5 тис. осіб лишилося в місті Бахмут. Це ті люди, я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова «зовсім». Там проведений колосальний обсяг роботи по їхній евакуації. Люди не просто відмовляються виїжджати, під час квартирних обходів працівниками Головного управління поліції, працівниками ДСНС, вони навіть переховуються, не бажаючи виїжджати, — розповів голова ОВА Павло Кириленко.

Також він зауважив, що наразі 32 дитини, чиї батьки відмовилися виїжджати, лишилися в Бахмуті.

Ситуація на фронті

За минулу добу на Бахмутському напрямку відбулось 32 бойові зіткнення, 28 з них — безпосередньо в місті Бахмут. Зафіксовано 276 обстрілів різними типами артилерії, 69 з яких безпосередньо по місту.

У Генштаб ЗСУ повідомили про великі втрати окупантів. За минулу добу тут було знищено 332 загарбники, ще 188 зазнали поранень. Через великі втрати вагнерівцям доводиться підсилюватися за рахунок підрозділів регулярної армії рф, насамперед повітряно-десантних військ.

Ворог завдав минулої доби чотири авіаудари. росіяни використовують штурмову зокрема, літаки Су-25 та ударні вертольоти типу Ка-52, Мі-24 та іноді Мі-8, — повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Ми можемо цілодобово працювати по окупантах, але нічим, — розповідають артилеристи ЗСУ під Бахмутом, які страждають від «снарядного голоду».

Нестачу снарядів намагаються компенсувати точністю. Але невеликі загони супротивників доводиться ігнорувати — надто маленька ціль.