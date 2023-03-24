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Ракурс
Дрон пограничников зафиксировал, как российский самолет бомбит гражданское население (ВИДЕО)

Дрон пограничников зафиксировал, как российский самолет бомбит гражданское население (ВИДЕО)

24 мар 2023, 16:12
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Прикордонники Луганського загону поширили відео, як літак російських окупаційних сил о першій годині ночі скидає шість бомб на один з населених пунктів Донеччини.





За даними «Новинарні», відео знято українським дроном, який пілотував військовослужбовець розвідувальної роти 54 омбр ЗСУ.

Не маючи успіхів на полі бою з Силами оборони України підлий ворог, вже традиційно, спрямував свій удар на цивільних громадян, — наголошують прикордонники.

Источник: Ракурс


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