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Дрон прикордонників зафіксував, як російський літак бомбардує цивільне населення (ВІДЕО)
Дрон прикордонників зафіксував, як російський літак бомбардує цивільне населення (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181281-dron-prykordonnykiv-zafiksuvav-yak-rosiyskyy-litak-bombarduie-cyvilne-naselennya-video.htmlРакурс
Прикордонники Луганського загону поширили відео, як літак російських окупаційних сил о першій годині ночі скидає шість бомб на один з населених пунктів Донеччини.
За даними «Новинарні», відео знято українським дроном, який пілотував військовослужбовець розвідувальної роти 54 омбр ЗСУ.
Не маючи успіхів на полі бою з Силами оборони України підлий ворог, вже традиційно, спрямував свій удар на цивільних громадян, — наголошують прикордонники.
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