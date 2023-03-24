Дрон прикордонників зафіксував, як російський літак бомбардує цивільне населення (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n181281-dron-prykordonnykiv-zafiksuvav-yak-rosiyskyy-litak-bombarduie-cyvilne-naselennya-video.html

Ракурс

Прикордонники Луганського загону поширили відео, як літак російських окупаційних сил о першій годині ночі скидає шість бомб на один з населених пунктів Донеччини.

За даними «Новинарні», відео знято українським дроном, який пілотував військовослужбовець розвідувальної роти 54 омбр ЗСУ.