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Московиты официально признали потерю "Саратова", Залужный показал, как это произошло

Московиты официально признали потерю «Саратова», Залужный показал, как это произошло (ВИДЕО)

24 мар 2023, 18:22
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Командування військово-морської бази чорноморського флоту рф вперше офіційно визнало, що рік тому втратило великий десантний корабель «Саратов».





Також в окупованому Севастополі встановили пам’ятну дошку загиблим російським морякам.

«Саратов» був призначений для висадки морського десанту та перекидання на великі відстані військового вантажу.

У серпні 2008 року «Саратов» брав участь в агресії проти Грузії, а пізніше в захопленні та окупації Кримського півострова.

«Саратов» пішов на дно після того, як ЗСУ ракетними ударами затопили його в порту Бердянська. Це сталося 24 березня 2022 року, через три дні після прибуття у порт кількох російських посудин.

Головнокомандувач Валерій Залужний з цієї нагоди показав відео знищення «Саратова». Тоді пошкодження отримали ще й великі десантні кораблі «Орськ», «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ».

Источник: Ракурс


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