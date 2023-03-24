Московити офіційно визнали втрату "Саратова", Залужний показав, як це сталося (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n181286-moskovyty-oficiyno-vyznaly-vtratu-saratova-zalujnyy-pokazav-yak-ce-stalosya-video.html

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Командування військово-морської бази чорноморського флоту рф вперше офіційно визнало, що рік тому втратило великий десантний корабель «Саратов».

Також в окупованому Севастополі встановили пам’ятну дошку загиблим російським морякам.

«Саратов» був призначений для висадки морського десанту та перекидання на великі відстані військового вантажу.

У серпні 2008 року «Саратов» брав участь в агресії проти Грузії, а пізніше в захопленні та окупації Кримського півострова.

«Саратов» пішов на дно після того, як ЗСУ ракетними ударами затопили його в порту Бердянська. Це сталося 24 березня 2022 року, через три дні після прибуття у порт кількох російських посудин.

Головнокомандувач Валерій Залужний з цієї нагоди показав відео знищення «Саратова». Тоді пошкодження отримали ще й великі десантні кораблі «Орськ», «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ».