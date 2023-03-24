Кабмин продлил спецпериод со льготными ценами на электроэнергию - когда заплатим за киловатт вдвое дороже

https://racurs.ua/n181288-kabmin-prodlil-specperiod-so-lgotnymi-cenami-na-elektroenergiu-kogda-zaplatim-za-kilovatt-vdvoe.html

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Тарифи на електроенергію не підвищуватимуть до 30 квітня включно.

Про це 24 березня заявив за результатами засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

1 квітня мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Сьогодні уряд продовжує його до 30 квітня — ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться без змін.

А от після закінчення опалювального сезону тарифи на електроенергію можуть зрости вдвічі вважають експерти. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко, пише glavcom.ua.

Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий за реальну ціну енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Нині на такі дотації йде понад 140 млрд грн на рік, — пояснив Бойко.

Домогосподарства, які споживають на місяць до 100 кВт·год (включно), наразі платять за електроенергію за тарифом 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт·год, а ті, які споживають понад це — за тарифом 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт·год.

Якщо раніше споживач платив 360 гривень за споживання 250 кВт год, то після підвищення тарифу вдвічі платіжка зросте до 720 грн. У середньому платіжка за електроенергію в Україні у 2023 році може зрости з нинішніх 240 грн на місяць до 470 грн (за тарифу 2,8 грн/кВт год) або приблизно до 840 грн (за ринковим ціноутворенням).

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону — орієнтовно у середині квітня: