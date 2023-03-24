Зеленский создал военные администрации в трех оккупированных городах Луганщины

https://racurs.ua/n181291-zelenskiy-sozdal-voennye-administracii-v-treh-okkupirovannyh-gorodah-luganschiny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міських військових адміністрацій у Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському на Луганщині.

Усі ці три міста з 2022 року перебувають в тимчасовій окупації російських злочинців.

24 червня 2022 року Олексій Бабченко, керівник військової адміністрації Гірської громади, проінформував, що російські війська зайшли у Гірське.

25 червня 2022 року українські війська вийшли зі зруйнованого російськими військами міста Сєвєродонецьк. Місто знову потрапило під російську окупацію, вдруге після періоду з 22 травня по 22 липня 2014 року.

8 травня 2022 року українським військовим довелось відійти на підготовлені позиції, місто Попасна опинилось під російською окупацією. 2 липня 2022 року в місті спочатку зайнявся, а потім вибухнув російський склад боєприпасів.

27 жовтня 2022 року з’явились заяви, що окупанти не збираються відбудовувати Попасну. Окупанти розглядали можливість переселення людей в інші окуповані міста: Первомайськ, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.