Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский создал военные администрации в трех оккупированных городах Луганщины
Зеленский создал военные администрации в трех оккупированных городах Луганщиныhttps://racurs.ua/n181291-zelenskiy-sozdal-voennye-administracii-v-treh-okkupirovannyh-gorodah-luganschiny.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міських військових адміністрацій у Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському на Луганщині.
Усі ці три міста з 2022 року перебувають в тимчасовій окупації російських злочинців.
24 червня 2022 року Олексій Бабченко, керівник військової адміністрації Гірської громади, проінформував, що російські війська зайшли у Гірське.
25 червня 2022 року українські війська вийшли зі зруйнованого російськими військами міста Сєвєродонецьк. Місто знову потрапило під російську окупацію, вдруге після періоду з 22 травня по 22 липня 2014 року.
8 травня 2022 року українським військовим довелось відійти на підготовлені позиції, місто Попасна опинилось під російською окупацією. 2 липня 2022 року в місті спочатку зайнявся, а потім вибухнув російський склад боєприпасів.
27 жовтня 2022 року з’явились заяви, що окупанти не збираються відбудовувати Попасну. Окупанти розглядали можливість переселення людей в інші окуповані міста: Первомайськ, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.
.