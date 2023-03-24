Американский историк Тимоти Снайдер встретился с военным, читавшим его книгу в окопе

https://racurs.ua/n181295-amerikanskiy-istorik-timoti-snayder-vstretilsya-s-voennym-chitavshim-ego-knigu-v-okope-foto.html

Ракурс

Американський історик Тімоті Снайдер зустрівся з військовим Олександром Ширшиним. Світлина, як Олександр читає книгу Снайдера в окопі, облетіла всі соцмережі.

Історик тоді також запостив фото військового та підписав «Найвища честь для автора — читач».

Ширшин — випускник Українського католицького університету (УКУ). Він з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті.

Сьогодні Олександр зустрівся у Львові з Тімоті Снайдером у стінах УКУ. Сашко розповів, що не вважає той твіт популярністю.

Я був дуже здивований тим, що Тімоті Снайдер перепостив моє фото, і що воно почало набирати резонанс. Це просто фото, нічого надзвичайного. Пройде тиждень і всі забудуть. А книга справді цікава, — цитує Ширшина прес-служба УКУ.

Снайдер провів лекцію в УКУ.

Один із наративів ЄС про війну росії в Україні — не про поразку, а про мир. Ми всі хочемо миру. Але питання в тому, як можемо його досягнути? Мир — не те ж саме, що й капітуляція. Іноді мир означає поразку для однієї сторони і перемогу для іншої. Україна забезпечила безпеку життя Європи. Бо фактично стримала усю війну на своїй території. Можливо, саме українська стійкість буде передумовою до мирного світу. Я думаю, що ви інколи не усвідомлюєте повною мірою того, як ви вражаєте своєю самопожертвою в цій боротьбі за свободу та демократію, — сказав професор Єльського університету.

Він привітався з учасниками зустрічі українською мовою, а також на кілька запитань відповідав українською. Український професор Ярослав Грицак напередодні зустрічі зібрав запитання до історика від військових зі спільноти УКУ, які зараз служать у ЗСУ і перебувають на фронті.