Армия рф начала выдыхаться и у Авдеевки - спикер Сил обороны

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Авдіївський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті. Армія рф намагається взяти місто в кільце, але ворог «видихається», як і на Бахмутському напрямку.

Про це на брифінгу розповів 24 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Авдіївка перебуває під постійними ударами росіян, проте ЗСУ стримують противника.

Дмитрашківський повідомив, що місто живе під цілодобовими обстрілами мінометів, авіації та ракет. Минулої доби в районі Авдіївки та Мар’їнки було 38 бойових зіткнень, проте окупанти не мали успіху, — повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку. У ворога відчутний брак техніки, боєприпасів. Відчутний дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов, — заявив Дмитрашківський. За його словами, ворог, аби показати свою присутність і наявність техніки, у багатьох місцях на Авдіївському напрямку розташовує «лжепозиції». На них окупанти розміщують нібито танки та іншу техніку, аби відвернути увагу українських захисників. Спікер Сил оборони також спростував фейк росіян про нібито захоплення населеного пункту Новобахмутівка.

Голова МВА Барабаш так прокоментував загрозу оточення Авдіївки: у військових РФ поки нічого не виходить, але «хворі» штурмові дії не припиняються.

Тяжко, дуже важко, тиснуть вони. Нічого поки що у них не виходить, але не кидають вони ні бажання, ні цих усіх, як то кажуть, своїх хворих якихось штурмових дій. Вони просто не піддаються логіці у сучасному світі — так просто людей класти", — повідомив Барабаш в ефірі радіо «Донбас.Реалії».

У Силах оборони на початку тижня не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто.