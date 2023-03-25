Возможное контрнаступление ВСУ вызывает «значительную обеспокоенность» в рф - ISW

https://racurs.ua/n181298-vozmojnoe-kontrnastuplenie-vsu-vyzyvaet-znachitelnuu-obespokoennost-v-rf-isw.html

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Інформаційний простір росії «зі значним занепокоєнням» реагує на повідомлення про сповільнення російських операцій і можливий контрнаступ Сил оборони України. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

За даними ISW, у російському інформаційному просторі все частіше лунають повідомлення про підготовку можливого українського контрнаступу. Аналітики не виключають, що так званий «великий» російський весняний наступ, схоже, «наближається до кульмінації, тому інформпростір ворога реагує на уповільнення операцій рф і можливість ЗСУ перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням».

Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше, — йдеться в огляді ISW за 24 березня.

Окрім цього, міністерство оборони Великої Британії повідомило, що щонайменше тисяча російських військовослужбовців, які проходили підготовку на 230-му загальновійськовому Обузько-Лесновському полігоні у білоруському Бресті, передислокувалися до росії.