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Ракурс
Как воины ВСУ защищают трассу, ведущую в Бахмут

Как воины ВСУ защищают трассу на Бахмут (ВИДЕО)

25 мар 2023, 10:40
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92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала роботу з охорони траси, яка веде до Бахмута на Донеччині.





92 ОМБр вже тривалий час стоїть стіною, щоб не дати росіянам зайняти трасу, яка йде через Хромове. На відео удари наносяться по позиціях ворога у питомнику, — йдеться у повідомленні.

Відеозапис оприлюднила спільнота Deepstate у Телеграм.

Источник: Ракурс


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