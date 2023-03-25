Зеленский прокомментировал запланированное контрнаступление ВСУ

https://racurs.ua/n181309-zelenskiy-prokommentiroval-zaplanirovannoe-kontrnastuplenie-vsu.html

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України поки що не можуть почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів, тому ЗСУ чекають необхідних поставок від партнерів.

Ми чекаємо на надходження боєприпасів від наших партнерів. Ми поки не можемо розпочати (контрнаступ ред.). Ми не можемо їх (військових — ред.) відправити за таких умов, — зазначив глава держави в інтерв’ю японському виданню Yomiuri Shimbun, яке записувалося 23 березня.

Зеленський додав, що російські сили щодня вистрілюють утричі більше боєприпасів, аніж ЗСУ. Тому Києву потрібна додаткова підтримка від союзників, зокрема більше боєприпасів та західні винищувачі.

Напередодні в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зауважили, що анонсований «великий» російський наступ виявився дуже переоціненим, а ворог не досягнув значних успіхів на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 24 березня повідомив, що українським військам вдається стабілізувати ситуацію на найбільш складному напрямку — Бахмутському.