Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обучение бойцов ВСУ на британских САУ AS90. Фото: МОУ

Учения бойцов ВСУ на британских САУ AS90 показали на фото

26 мар 2023, 13:50
999

Українські військові проходять навчання за кордоном перед відправкою на фронт.





Багато бійців опановують сучасне західне озброєння. Зокрема, у Великій Британії завершує навчання група українських артилеристів, які освоюють самохідні артилерійські установки калібру 155 мм AS90. Навчання відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. Про це 26 березня повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві відзначили, що Велика Британія стала першою країною, яка заявила про передачу Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у «високій готовності» та ще дві батареї у «різному ступені готовності».

Як відомо, AS90 — це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система. Ця САУ славиться не лише хорошою бронею, але й одночасно дозволяє їй вражати цілі на великій відстані.

Навчання бійців ЗСУ на британських САУ AS90. Фото: МОУ

Навчання бійців ЗСУ на британських САУ AS90. Фото: МОУ

Навчання бійців ЗСУ на британських САУ AS90. Фото: МОУ

Навчання бійців ЗСУ на британських САУ AS90. Фото: МОУ

Навчання бійців ЗСУ на британських САУ AS90. Фото: МОУ

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон побувала на військовому полігоні Солсбері у Великій Британії, де проводяться тренінги з розмінування для Збройних сил України. Під час навчань принцеса особисто «надавала медичну допомогу військовим».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров