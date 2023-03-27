Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Ридус»

https://racurs.ua/n181360-rossiya-razmestila-v-chernom-more-podlodku-s-kalibrami-ok-ug.html

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває російський підводний ракетоносій з чотирма ракетами «Калібр» на борту.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівник прес-центру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Гуменюк зазначає, що погіршення погодних умов змушує корабельне угруповання ворога переформатовуватись і заходити у пункти базування.

Якщо вчора ще на бойовому чергуванні були два підводні ракетоносії, надвечір залишився один. І це говорить про те, що чотири ракети типу «Калібр» готові до використання. Але нагадаю, що поява на бойовому чергуванні — це інтервал дві-три години, — зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що пуск ракети з підводного човна силам ППО виявити складніше, тож на сигнали повітряної тривоги слід реагувати особливо оперативно.