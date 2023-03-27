Российские хакеры активизировали атаки на местные органы власти Украины

Российские хакеры пытаются атаковать прежде всего гражданскую инфраструктуру Украины

https://racurs.ua/n181364-rossiyskie-hakery-aktivizirovali-ataki-na-mestnye-organy-vlasti-ukrainy.html

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Місцеві органи влади України є однією з основних мішеней російських хакерів.

Про це повідомляє прес-служба Держспецз’язку.

Фахівці Урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA від початку цього року реєструють значну кількість атак і на органи місцевого управління (друге місце за кількістю). Зауважимо, що рік тому друге місце посідав сектор безпеки та оборони, — зазначають у відомстві.

У Держспецзв’язку наголошують, що така висока частка атак саме на місцеві органи влади свідчить не лише про те, що цей сегмент є цікавим для хакерів, а й про те, що місцева влада досі залишається недостатньо захищеною перед ворогом, що зазвичай пояснюється браком коштів та фахівців.

На першому місці за кількість атак російських хакерів — центральні органи влади.

Загалом основною ціллю російських хакерів залишається цивільна інфраструктура, наголошують у Держспецзв’язку.