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Россияне планируют активно привлекать коллаборантов для репрессий на оккупированных территориях, фото: «Суспільне»
100 тыс. полицаев планируют набрать рашисты из коллаборантов на оккупированных территориях — ЦНСhttps://racurs.ua/n181370-100-tys-policaev-planiruut-nabrat-rashisty-iz-kollaborantov-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.htmlРакурс
Російські загарбники планують залучити 105 тис. «правоохоронців» для боротьби з «екстремізмом» на тимчасово захоплених територіях.
Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів. По факту «екстремісти» на ТОТ це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення, — наголошують у ЦНС.
Крім того, окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для «боротьби з екстремістською ідеологією», зазначають у ЦНС.
Фактично підконтрольні кремлю діячі будуть займатись ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто не піддається такій обробці, — наголошується в повідомленні.
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