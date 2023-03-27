Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне планируют активно привлекать коллаборантов для репрессий на оккупированных территориях, фото: «Суспільне»

100 тыс. полицаев планируют набрать рашисты из коллаборантов на оккупированных территориях — ЦНС

27 мар 2023, 15:25
999

Російські загарбники планують залучити 105 тис. «правоохоронців» для боротьби з «екстремізмом» на тимчасово захоплених територіях.





Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів. По факту «екстремісти» на ТОТ це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення, — наголошують у ЦНС.

Крім того, окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для «боротьби з екстремістською ідеологією», зазначають у ЦНС.

Фактично підконтрольні кремлю діячі будуть займатись ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто не піддається такій обробці, — наголошується в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров