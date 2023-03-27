Россияне планируют активно привлекать коллаборантов для репрессий на оккупированных территориях, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n181370-100-tys-policaev-planiruut-nabrat-rashisty-iz-kollaborantov-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.html

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Російські загарбники планують залучити 105 тис. «правоохоронців» для боротьби з «екстремізмом» на тимчасово захоплених територіях.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів. По факту «екстремісти» на ТОТ це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення, — наголошують у ЦНС.

Крім того, окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для «боротьби з екстремістською ідеологією», зазначають у ЦНС.