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Ракурс
Росіяни планують активно залучати колаборантів для здійснення репресій на окупованих територіях, фото: «Суспільне»

100 тис. поліцаїв планують набрати рашисти з колаборантів на окупованих територіях — ЦНС

27 бер 2023, 15:25
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Російські загарбники планують залучити 105 тис. «правоохоронців» для боротьби з «екстремізмом» на тимчасово захоплених територіях.





Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів. По факту «екстремісти» на ТОТ це українці, тому завдання поліцаїв буде репресувати місцеве населення, — наголошують у ЦНС.

Крім того, окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для «боротьби з екстремістською ідеологією», зазначають у ЦНС.

Фактично підконтрольні кремлю діячі будуть займатись ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто не піддається такій обробці, — наголошується в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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