Очередную партию россиян отправила на концерт Кобзона 66 ОМБ

https://racurs.ua/n181374-ocherednuu-partiu-rossiyan-otpravila-na-koncert-kobzona-66-omb-video.html

Ракурс

Чергова партія представників армії окупантів відправилась на концерт Кобзона згідно з виданими квиткам бійцями 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України.

На відео з дрону видно, як окупанти ходять вулицями захопленого українського села і заходять у різні будівлі. Відразу після цього по них прилітає. Шансів вижити в росіян було небагато.