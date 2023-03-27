Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Очередную партию россиян отправила на концерт Кобзона 66 ОМБ

Очередную партию россиян отправила на концерт Кобзона 66 ОМБ (ВИДЕО)

27 мар 2023, 16:08
999

Чергова партія представників армії окупантів відправилась на концерт Кобзона згідно з виданими квиткам бійцями 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України.





На відео з дрону видно, як окупанти ходять вулицями захопленого українського села і заходять у різні будівлі. Відразу після цього по них прилітає. Шансів вижити в росіян було небагато.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров