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Ракурс
Чергову партію росіян відправила на концерт Кобзона 66 ОМБ

Чергову партію росіян відправила на концерт Кобзона 66 ОМБ (ВІДЕО)

27 бер 2023, 16:08
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Чергова партія представників армії окупантів відправилась на концерт Кобзона згідно з виданими квиткам бійцями 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України.





На відео з дрону видно, як окупанти ходять вулицями захопленого українського села і заходять у різні будівлі. Відразу після цього по них прилітає. Шансів вижити в росіян було небагато.

Джерело: Ракурс


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