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Ракурс
Германию парализовала транспортная забастовка

Германию парализовала транспортная забастовка (ВИДЕО)

27 мар 2023, 16:46
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У ніч на 27 березня в Німеччині почався найбільший страйк, організований профспілками EVG і Verdi.





Мета заходу — домогтися підвищення зарплат для працівників транспорту в умовах інфляції, що різко виросла, повідомляє Deutsche Welle.

У Берліні у понеділок, 27 березня, працює лише U Bahn, автобуси та трамваї.

За даними видання, страйк триватиме 24 години. Очікується, що у ньому візьмуть участь близько 350 тис. людей.

Страйк вже призвів до збоїв у роботі залізниць та аеропортів. Зокрема, було скасовано практично всі рейси у багатьох німецьких аеропортах. DW уточнює, що аеропорт Берліна продовжив роботу, проте рейси до аеропортів, які беруть участь у страйку, було скасовано.

Залізничний концерн Deutsche Bahn напередодні повідомив про зупинення руху поїздів далекого прямування по всій країні до ранку 28 березня. Також під час страйку не ходитиме більша частина приміських поїздів. Крім того, у семи землях Німеччини було частково зупинено рух громадського транспорту.

Як пише DW, найбільший з 1992 року страйк приурочений до чергового раунду переговорів між профспілками та представниками німецької влади, який запланований на 27−29 березня. Профспілка Verdi прагне збільшення зарплати працівників на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менш як на 650 євро на місяць.

Источник: Ракурс


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