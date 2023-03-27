Німеччину паралізував транспортний страйк

https://racurs.ua/ua/n181376-nimechchynu-paralizuvav-transportnyy-strayk-video.html

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У ніч на 27 березня в Німеччині почався найбільший страйк, організований профспілками EVG і Verdi.

Мета заходу — домогтися підвищення зарплат для працівників транспорту в умовах інфляції, що різко виросла, повідомляє Deutsche Welle.

У Берліні у понеділок, 27 березня, працює лише U Bahn, автобуси та трамваї.

���Flights cancelled at empty Munich airport in German transport strike: The boards at at an empty Munich airport announce a litany of cancellations as as transport staff across Germany stage a major strike to push for wage hikes in the face of brisk inflation. pic.twitter.com/zqzQWLOoab — �World News 24 ��� (@DailyWorld24) March 27, 2023

За даними видання, страйк триватиме 24 години. Очікується, що у ньому візьмуть участь близько 350 тис. людей.

Страйк вже призвів до збоїв у роботі залізниць та аеропортів. Зокрема, було скасовано практично всі рейси у багатьох німецьких аеропортах. DW уточнює, що аеропорт Берліна продовжив роботу, проте рейси до аеропортів, які беруть участь у страйку, було скасовано.

Залізничний концерн Deutsche Bahn напередодні повідомив про зупинення руху поїздів далекого прямування по всій країні до ранку 28 березня. Також під час страйку не ходитиме більша частина приміських поїздів. Крім того, у семи землях Німеччини було частково зупинено рух громадського транспорту.

Як пише DW, найбільший з 1992 року страйк приурочений до чергового раунду переговорів між профспілками та представниками німецької влади, який запланований на 27−29 березня. Профспілка Verdi прагне збільшення зарплати працівників на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менш як на 650 євро на місяць.