Німеччину паралізував транспортний страйк

У ніч на 27 березня в Німеччині почався найбільший страйк, організований профспілками EVG і Verdi.

Мета заходу — домогтися підвищення зарплат для працівників транспорту в умовах інфляції, що різко виросла, повідомляє Deutsche Welle.

У Берліні у понеділок, 27 березня, працює лише U Bahn, автобуси та трамваї.

���Flights cancelled at empty Munich airport in German transport strike: The boards at at an empty Munich airport announce a litany of cancellations as as transport staff across Germany stage a major strike to push for wage hikes in the face of brisk inflation. pic.twitter.com/zqzQWLOoab