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Ракурс
IRIS-T, Patriot, Gepard і танки Leopard - Німеччина оновила список допомоги Україні

IRIS-T, Patriot, Gepard і танки Leopard — Німеччина оновила список допомоги Україні

23 гру 2024, 16:30
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Німеччина 23 грудня оновила список військової допомоги для України.


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До нього увійшли:

  • 15 танків Leopard 1;
  • дві установки Patriot;
  • 30 бронеавтомобілів MRAP;
  • понад 65 різних безпілотників;
  • дві зенітні самохідні установки Gepard;
  • зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

Також новий пакет містить різні боєприпаси, гранатомети, кулемети, гвинтівки, керовані ракети, генератори та інше озброєння.

Джерело: Ракурс


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