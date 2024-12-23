Ракурсhttps://racurs.ua/
IRIS-T, Patriot, Gepard і танки Leopard - Німеччина оновила список допомоги Україні
IRIS-T, Patriot, Gepard і танки Leopard — Німеччина оновила список допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n202447-iris-t-patriot-gepard-i-tanky-leopard-nimechchyna-onovyla-spysok-dopomogy-ukrayini.htmlРакурс
Німеччина 23 грудня оновила список військової допомоги для України.
.
До нього увійшли:
- 15 танків Leopard 1;
- дві установки Patriot;
- 30 бронеавтомобілів MRAP;
- понад 65 різних безпілотників;
- дві зенітні самохідні установки Gepard;
- зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.
Також новий пакет містить різні боєприпаси, гранатомети, кулемети, гвинтівки, керовані ракети, генератори та інше озброєння.