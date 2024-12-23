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IRIS-T, Patriot, Gepard и танки Leopard - Германия обновила список помощи Украине
IRIS-T, Patriot, Gepard и танки Leopard — Германия обновила список помощи Украинеhttps://racurs.ua/n202447-iris-t-patriot-gepard-i-tanki-leopard-germaniya-obnovila-spisok-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Німеччина 23 грудня оновила список військової допомоги для України.
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До нього увійшли:
- 15 танків Leopard 1;
- дві установки Patriot;
- 30 бронеавтомобілів MRAP;
- понад 65 різних безпілотників;
- дві зенітні самохідні установки Gepard;
- зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.
Також новий пакет містить різні боєприпаси, гранатомети, кулемети, гвинтівки, керовані ракети, генератори та інше озброєння.
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