IRIS-T, Patriot, Gepard и танки Leopard - Германия обновила список помощи Украине

https://racurs.ua/n202447-iris-t-patriot-gepard-i-tanki-leopard-germaniya-obnovila-spisok-pomoschi-ukraine.html

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Німеччина 23 грудня оновила список військової допомоги для України.

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До нього увійшли:

15 танків Leopard 1;

дві установки Patriot;

30 бронеавтомобілів MRAP;

понад 65 різних безпілотників;

дві зенітні самохідні установки Gepard;

зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

Також новий пакет містить різні боєприпаси, гранатомети, кулемети, гвинтівки, керовані ракети, генератори та інше озброєння.