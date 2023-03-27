Опубликованы новые фото из Славянска, по центру которого рашисты ударили ракетами С-300

https://racurs.ua/n181377-opublikovany-novye-foto-iz-slavyanska-po-centru-kotorogo-rashisty-udarili-raketami-s-300.html

Ракурс

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу російськими окупантами Слов’янська зросла до 32 людей. З них п’ятеро перебувають у дуже важкому стані.

Загинули щонайменше дві людини, повідомила Нацполіція.

Уранці 27 березня русня обстріляла Слов’янськ двома ракетами С-300. Вдарили по центру міста: зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок і сім приватних будинків.

Також вранці обстріляли Дружківку — ракети влучили в дитячий будинок.