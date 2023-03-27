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Ракурс
Опубликованы новые фото из Славянска, по центру которого рашисты ударили ракетами С-300

Опубликованы новые фото из Славянска, по центру которого рашисты ударили ракетами С-300

27 мар 2023, 16:59
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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу російськими окупантами Слов’янська зросла до 32 людей. З них п’ятеро перебувають у дуже важкому стані.





Загинули щонайменше дві людини, повідомила Нацполіція.

Опубліковано нові фото зі Слов'янська, по центру якого росіяни вдарили ракетами С-300

Опубліковано нові фото зі Слов'янська, по центру якого росіяни вдарили ракетами С-300

Опубліковано нові фото зі Слов'янська, по центру якого росіяни вдарили ракетами С-300

Опубліковано нові фото зі Слов'янська, по центру якого росіяни вдарили ракетами С-300

Опубліковано нові фото зі Слов'янська, по центру якого росіяни вдарили ракетами С-300

Опубліковано нові фото зі Слов'янська, по центру якого росіяни вдарили ракетами С-300

Опубліковано нові фото зі Слов'янська, по центру якого росіяни вдарили ракетами С-300

Уранці 27 березня русня обстріляла Слов’янськ двома ракетами С-300. Вдарили по центру міста: зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок і сім приватних будинків.

Також вранці обстріляли Дружківку — ракети влучили в дитячий будинок.

Источник: Ракурс


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