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Спецназовцы отработали по БТР и БМП дроном - пехоту "сожгли" на броне

Спецназовцы отработали по БТР и БМП дроном — пехоту «сожгли» на броне (ВИДЕО)

27 мар 2023, 17:52
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Спецпризначенці СБУ відправили до пекла екіпаж БТР та піхоту на броні прямо «на марші».





Воїни Центру спецоперацій «А» відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій.

Источник: Ракурс


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