Спецназовцы отработали по БТР и БМП дроном - пехоту "сожгли" на броне

https://racurs.ua/n181380-specnazovcy-otrabotali-po-btr-i-bmp-dronom-pehotu-sojgli-na-brone-video.html

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Спецпризначенці СБУ відправили до пекла екіпаж БТР та піхоту на броні прямо «на марші».

Воїни Центру спецоперацій «А» відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій.