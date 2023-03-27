Спецпризначенці відпрацювали по БТР і БМП дроном - піхота "спеклася" на броні

Спецпризначенці відпрацювали по БТР і БМП дроном — піхота «спеклася» на броні (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n181380-specpryznachenci-vidpracuvaly-po-btr-i-bmp-dronom-pihota-speklasya-na-broni-video.html

27 бер 2023, 17:52 999

Ракурс