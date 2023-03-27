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Спецпризначенці відпрацювали по БТР і БМП дроном - піхота "спеклася" на броні
Спецпризначенці відпрацювали по БТР і БМП дроном — піхота «спеклася» на броні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181380-specpryznachenci-vidpracuvaly-po-btr-i-bmp-dronom-pihota-speklasya-na-broni-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ відправили до пекла екіпаж БТР та піхоту на броні прямо «на марші».
Воїни Центру спецоперацій «А» відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій.
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