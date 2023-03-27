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Спецпризначенці відпрацювали по БТР і БМП дроном - піхота "спеклася" на броні

Спецпризначенці відпрацювали по БТР і БМП дроном — піхота «спеклася» на броні (ВІДЕО)

27 бер 2023, 17:52
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Спецпризначенці СБУ відправили до пекла екіпаж БТР та піхоту на броні прямо «на марші».





Воїни Центру спецоперацій «А» відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій.

Джерело: Ракурс


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