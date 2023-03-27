Судья по делу о насилии над 14-летней девочкой в Закарпатье ушла на больничный

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Прокуратура оскаржуватиме вирок Воловецького райсуду на Закарпатті щодо сексуального насильства над 14-річною дівчинкою, заявили в Офісі генпрокурора.

Тим часом суддя, яка винесла вирок, пішла на лікарняний, повідомили «Суспільному» в суді.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що троє засуджених після вироку суду навчаються дистанційно та «фактично ізольовані» від потерпілої. Він також додав, що дав доручення не допустити їхнього одночасного відвідування школи «незалежно від кінцевого рішення суду».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після вироку в справі про групове сексуальне насильство над 14-річною на Закарпатті заявив, що права дитини на захист та справедливий суд були порушені, а Офіс омбудсмана проаналізує справу.

За версією прокуратури, у 2021 році троє підлітків у селі Верхні Ворота в підвалі будинку вчинили сексуальне насильство над своєю подругою та зняли це на відео. Спершу справу розглядали за статтею про групове зґвалтування неповнолітньої, однак нещодавно хлопців визнали винними у груповому сексуальному насильстві та призначили випробувальний термін у два роки.

Речниця облпрокуратури заявила, що судмедекспертиза не встановила факту зґвалтування, про що на початку заявляла дівчина. За словами речниці, під час слухань потерпіла це підтвердила, водночас «факт сексуального насильства таки мав місце».

Батьки дівчинки розповіли «Суспільному»: донька після інциденту продовжувала навчання у школі. Обвинувачувані школу не відвідували, але домашнього арешту не дотримувалися.

Суддя-спікер Воловецького районного суду та батько потерпілої розповіли: у дівчинки був адвокат з безоплатної вторинної правової допомоги.

Справу розглядали за ст. 152 ККУ (зґвалтування). Однак 16 березня 2023 року суд визнав підлітків винними за статтею про сексуальне насильство групи осіб щодо неповнолітньої — ч. 3 ст. 153 ККУ. Їм призначили покарання — п’ять років позбавлення волі з випробовувальним терміном два роки.

У Воловецькому районному суді повідомили: вирок виносили на основі звинувачення.