Рашисты побили свои бронеавтомобили на Крымском мосту

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Ракурс

П‘ять московитських бронеавтомобілів «Ахмат» не змогли доїхати до окупованої частини Херсонщини.

ГУР повідомляє, що так звана друга армія світу не впоралась з управлінням та потрапила в аварію. Чотири з п‘яти автомобілів знищені майже вщент.

26 березня колона з п’яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала «кримським мостом» в напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило «перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони».

Як результат — чотири з п’яти машин потребують значного ремонту. «Ахмати» їхали до Херсонської області і мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.