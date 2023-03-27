Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни побили свої бронеавтомобілі на Кримському мосту

Рашисти побили свої бронеавтомобілі на Кримському мосту (ФОТО)

27 бер 2023, 22:24
999

П‘ять московитських бронеавтомобілів «Ахмат» не змогли доїхати до окупованої частини Херсонщини.





ГУР повідомляє, що так звана друга армія світу не впоралась з управлінням та потрапила в аварію. Чотири з п‘яти автомобілів знищені майже вщент.

Росіяни побили свої бронеавтомобілі на Кримському мосту

26 березня колона з п’яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала «кримським мостом» в напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило «перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони».

Росіяни побили свої бронеавтомобілі на Кримському мосту

Як результат — чотири з п’яти машин потребують значного ремонту. «Ахмати» їхали до Херсонської області і мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів