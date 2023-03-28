Беспилотник рф попал в предприятие в Днепре, произошел пожар

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Ракурс

Російський безпілотник влучив у приватне підприємство в Дніпрі під час атаки «Шахедів» минулої ночі. Там сталася пожежа площею 4 тис. кв. м. Її вже загасили.

Важка ніч. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники вiйськовi з повiтряного командування «Схiд» знищили. Ще один — поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа, — повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Голова ОВА зазначив, що займання гасили кілька годин. Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що за ніч 28 березня українські захисники знищили 14 дронів «Шахед» із 15 запущених росіянами. 12 дронів збили біля столиці. Пожежа в Святошинському районі Києва спалахнула через падіння уламків збитого дрона-камікадзе. Жертв та постраждалих немає.