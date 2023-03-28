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ВСУ взорвали склад боеприпасов россиян
ВСУ взорвали склад боеприпасов россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181413-vsu-vzorvali-sklad-boepripasov-rossiyan-video.htmlРакурс
Окремий батальйон спеціального призначення «Дике поле», який входить до складу 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Cухопутних військ Збройних сил України, демілітаризував склад боєприпасів окупаційної армії росії.
Відеозапис моменту детонації ворожого складу боєприпасів 28 березня оприлюднили на Фейсбук-сторінці Окремого батальйону спецпризначення «Дике поле».
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