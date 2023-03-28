Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ взорвали склад боеприпасов россиян

ВСУ взорвали склад боеприпасов россиян (ВИДЕО)

28 мар 2023, 15:20
999

Окремий батальйон спеціального призначення «Дике поле», який входить до складу 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Cухопутних військ Збройних сил України, демілітаризував склад боєприпасів окупаційної армії росії.





Відеозапис моменту детонації ворожого складу боєприпасів 28 березня оприлюднили на Фейсбук-сторінці Окремого батальйону спецпризначення «Дике поле».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров