Задержали пограничника, работавшего на фсб. Фото: СБУ

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Ракурс

Український прикордонник намагався передати російській фсб інформацію про охорону північних рубежів України.

Зрадника виявили у ході спецоперації у Чернігівській області. Агентом противника виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф був завербований кадровим співробітником ворожої спецслужби. Сплячий агент став до роботи після 24 лютого. Про це 28 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ворожий агент збирав бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону на півночі. Саме ці секретні відомості агент фсб мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму «куратору» з фсб через месенджер у Телеграм. Ворог хотів використати цю інформацію для диверсій.

Зрадника затримали на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд арештував затриманого.

Нагадаємо, 27 березня в Службі безпеки України заявили про знешкодження розгалуженої агентурної мережі фсб у Харківській та Донецькій областях, котра готувала ракетні удари по об'єктах «Укрзалізниці» і підбирала кадри в адміністрації окупантів.