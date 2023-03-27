СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по маршрутах руху військових ешелонів

На Харківщині та Донеччині знешкоджено агентурну групу ФСБ, фото: СБУ

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СБУ повідомляє про знешкодження розгалуженої агентурної мережі фсб у Харківській та Донецькій областях, котра готувала ракетні удари по об'єктах «Укрзалізниці» і підбирала кадри в адміністрації окупантів.

До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника чинного народного депутата України та посвідчення журналіста, повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисники, зокрема, чинили такі дії:

збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів —

у «зоні особливої уваги» ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ;

розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині;

передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів;

фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак;

під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі, — зазначають в СБУ. — Ще четверо — перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

За інформацією української спецслужби, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб до початку повномасштабного вторгнення.

До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом рф у Харкові. Інших учасників групи агресор залучив до негласної співпраці дистанційно або під час поїздок фігурантів до рф, — зазначають у СБУ. — Кожному з них було присвоєно псевдонім та відпрацьовано конспіративну легенду.

Після 24 лютого минулого року фсб «активувала» свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Передачу розвідданих до росії зловмисники здійснювали через Telegram-канал у вигляді медіафайлів та геолокацій на електронних картах.

У разі окупації регіонів зрадники «претендували» на входження до керівного складу окупаційних адміністрацій, — зазначають в СБУ.

При обшуках за адресами проживання фігурантів було вилучено:

мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з ворогом;

російську символіку та прокремлівську літературу.

Крім того, за координатами, виявленими у ході слідчих дій, контррозвідники СБУ виявили ворожий схрон зі зброєю, яку окупанти залишили під час втечі від контрнаступу Сил оборони на Харківщині, — додають в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.