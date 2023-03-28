МОК разрешил вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям. Фото: AP

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Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

Ці рекомендації поширюються на міжнародні спортивні федерації. Таке рішення було увалене сьогодні, 28 березня, на засіданні виконкому МОК. Спортсмени з рф та білорусі мають змагатися як нейтральні атлети, а команди з цих країн не братимуть участь у змаганнях. Не допускаються атлети та персонал, які активно підтримують війну, та спортсмени, які мають контракт з російською та білоруською арміями. Також забороняється допуск до змагань всім російським і білоруським військовослужбовцям. Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті організації.

Кожен спортсмен з цих країн повинен виконати всі антидопінгові правила. Залишаються у силі й санкції щодо урядів рф та білорусі. Ніяких змагань на території цих країн не може відбуватися.

Крім того, є заборона на використання будь-якої символіки двох країн на всіх заходах, в тому числі на трибунах. Російським та білоруським політика забороняється відвідувати міжнародні змагання.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила скасувати усунення спортсменів із рф та білорусі від змагань під егідою організації. Таким чином вже у липні росіяни та білоруси зможуть виступити на Чемпіонаті світу в італійському Мілані.